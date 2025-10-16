Im Überseemuseum Bremen eröffnet am Samstag die neue Sonderausstellung „Magie“. Exponate aus Naturwissenschaft, Archäologie und Ethnologie zeigen, wie Menschen in Vergangenheit und Gegenwart mit Zauberei, Aberglauben und unerklärlichen Phänomenen umgehen. Der Glaube an das Übernatürliche begleitet die Menschheit seit Jahrhunderten.