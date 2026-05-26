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Während östlich der Alster schon länger die Tunnel für die neue U-Bahnlinie 5 entstehen, ist der westliche Teil der U5 noch in der Planung. Am Dienstag haben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und die Verantwortlichen von Bau und U-Bahn den bevorzugten Streckenverlauf und die Lage der Haltestellen für den Westen bekannt gegeben.

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