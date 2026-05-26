Die Pannenserie der Schleifähre „Missunde III“ geht weiter: Wegen eines technischen Defekts musste der Landesbetrieb für Küstenschutz die Elektrofähre erneut außer Betrieb nehmen – ausgerechnet kurz vor Pfingsten. Erst Ende April war die Fähre nach längerer Reparatur wieder im Einsatz. Seit Herbst 2022 sorgen immer neue Probleme bei der eigentlich regulär geplanten Verbindung für Ärger und Ausfälle.
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