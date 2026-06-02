Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Alten Rathaus in Hannover (Niedersachsen) brüten seit einiger Zeit Turmfalken. Eine Baustelle rückt den Tieren nun gewaltig nah. Karl-Heinz Nagel ist Zahnarzt und hat seine Praxis genau gegenüber des Alten Rathauses. Er hat ein Herz für die Tiere und setzt sich dafür ein, dass die Bauarbeiten erstmal gestoppt werden.

Und tatsächlich – die Stadt Hannover hat die Arbeiten vorerst ausgesetzt. Ob das nun am Engagement des Nachbarn und seinen vielen Kontaktversuchen lag, oder ob auch unsere Dreharbeiten und Anfragen etwas dazu beigetragen haben, ist nicht klar.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:29 Min.

Kurzfilm Festival Hamburg 2026: Letzte Vorbereitungen laufen

02.06.2026 14:37 Uhr

Die letzten Aufbauarbeiten für das 42. Kurzfilm Festival Hamburg laufen. Das Motto in diesem Jahr: „Listening“ – denn Zuhören, so die Botschaft, bedeutet andere Perspektiven und Meinungen...

Video03:37 Min.

„Mobiler Einkaufswagen“: Hilfe für Senioren bei Einkaufstouren in Barmstedt

02.06.2026 11:56 Uhr

Der sogenannte „Mobile Einkaufswagen“ in Barmstedt (Schleswig-Holstein) befördert ältere Menschen, die nicht mehr selbst fahren können, regelmäßig zum Supermarkt und wieder zurück. Drei verschiedene Touren bietet der...

Video02:36 Min.

Teddybärkrankenhaus: Uniklinik Göttingen öffnet Türen für Kinder mit „verletzten“ Kuscheltieren

01.06.2026 17:08 Uhr

Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere...

Video02:22 Min.

Kein Olympia in Hamburg: Kiel hofft nun auf Co-Gastgeberschaft mit München oder Rhein-Ruhr-Region

01.06.2026 16:51 Uhr

Hamburg wird kein Austragungsort für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 – das hat ein Bürgerreferendum am Sonntag entschieden. An die Bewerbung wären auch die Handball-...

Video02:30 Min.

Neues Gesundheitszentrum in Bremen eröffnet

01.06.2026 16:48 Uhr

In Bremen ist am Montag das neue Gesundheitszentrum Süd eröffnet worden. Es befindet sich in der ehemaligen Kinderklinik des Klinikums Links der Weser, denn das Krankenhaus soll...

Video02:58 Min.

Interschutz 2026 in Hannover: So wird Menschen im Ernstfall weltweit geholfen

01.06.2026 16:47 Uhr

Ob ein Mensch verunglückt oder ein Haus in Brand gerät – Rettende und Helfer:innen werden immer benötigt. Auf der Interschutz Messe 2026 in Hannover (Niedersachsen) präsentieren sich...

Zur Startseite