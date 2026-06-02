Am Alten Rathaus in Hannover (Niedersachsen) brüten seit einiger Zeit Turmfalken. Eine Baustelle rückt den Tieren nun gewaltig nah. Karl-Heinz Nagel ist Zahnarzt und hat seine Praxis genau gegenüber des Alten Rathauses. Er hat ein Herz für die Tiere und setzt sich dafür ein, dass die Bauarbeiten erstmal gestoppt werden.

Und tatsächlich – die Stadt Hannover hat die Arbeiten vorerst ausgesetzt. Ob das nun am Engagement des Nachbarn und seinen vielen Kontaktversuchen lag, oder ob auch unsere Dreharbeiten und Anfragen etwas dazu beigetragen haben, ist nicht klar.