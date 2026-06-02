In Schleswig-Holstein ist offiziell die Badesaison 2026 gestartet. Rettungsschwimmer:innen haben schon Position bezogen. Die Wasserqualität an Seen und Küsten ist dieses Jahr top, es gibt aber wie immer auch ein paar Dinge, an die man denken sollte: von gefährlichen Unterströmungen im Küstenbereich über Feuerquallen bis hin zu Vibrionen, wenn es wirklich heiß wird.