Aus einer ehemaligen Mülldeponie ist in Bremen längst ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden. Wo einst Abfälle lagerten, genießen heute Spaziergänger:innen die Aussicht über die Stadt. Nun soll auch ein weiterer Abschnitt der Blockland-Deponie rekultiviert werden. Im März haben die Bauarbeiten dafür begonnen.