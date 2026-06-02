Aus einer ehemaligen Mülldeponie ist in Bremen längst ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden. Wo einst Abfälle lagerten, genießen heute Spaziergänger:innen die Aussicht über die Stadt. Nun soll auch ein weiterer Abschnitt der Blockland-Deponie rekultiviert werden. Im März haben die Bauarbeiten dafür begonnen.
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