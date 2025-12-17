Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Alle Jahre wieder kommen tausende Menschen zum großen Stadionsingen in die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover (Niedersachsen), um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Am heutigen Mittwoch ist es wieder soweit und dementsprechend laufen kurz vorher die Vorbereitungen auf Hochtouren. Schon seit 15 Uhr wurde geprobt. In diesem Jahr gibt es nicht nur verschiedene Chöre, sondern auch 275 Bläser:innen, die die Lieder begleiten.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter war kurz vor dem Start live im Stadion dabei.

