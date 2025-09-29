Monika Ottinger aus Hohenwestedt (Schleswig-Holstein) liebt seltene Tomatenpflanzen. Aktuell gedeihen auf ihrem Grundstück gut 360 unterschiedliche Sorten. Zusätzlich lagern 1.300 Sorten von unterschiedlichen Saatkörnern in ihrem Archiv. Denn die „Tomatenmoni“, wie sie sich nennt, hat es sich zum Ziel gesetzt, seltenes Saatgut zu vermehren und vor allem zu erhalten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Öko-Aktionswoche: Veranstaltungen für Landwirte und Verbraucher in Schleswig-Holstein29.09.2025 16:19 Uhr
Was Bio kann und wie die Zukunft des Ökolandbaus aussieht, soll die erste Öko-Aktionswoche in Schleswig-Holstein zeigen. Landwirt:innen und Verbraucher:innen können sich auf Fachveranstaltungen zu Pflanzenbau, Tierhaltung...
Herzerkrankungen: Prävention bleibt trotz medizinischer Fortschritte unerlässlich29.09.2025 15:55 Uhr
Trotz medizinischer Fortschritte bleiben kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es den Weltherztag. Der soll daran erinnern, dass Prävention enorm...
Futterspenden-Wochenende im Wildgatter Hildesheim29.09.2025 14:48 Uhr
Viele Familien brachten am Wochenende zahlreiche Kastanien, Eicheln und Äpfel zum Wildgatter Hildesheim (Niedersachsen). Der Tierpark hatte wieder zum jährlichen Futterspenden-Wochenende für Hirsche und Wildschweine aufgerufen. Die...
„Amrum“: Film von Fatih Akin feiert Deutschlandpremiere in Hamburg29.09.2025 14:08 Uhr
Der neue Film „Amrum“ von Fatih Akin spielt während der letzten Kriegstage auf der Insel und basiert auf Kindheitserinnerungen von Schauspieler und Autor Hark Bohm. Nach einer...
Öffentliche Toiletten in Bremen: Diskussion um eine Million Euro teure Klos am Osterdeich29.09.2025 13:03 Uhr
In Bremen gibt es wenig öffentliche Toiletten. Nun wurden drei nagelneue Klohäuschen am Osterdeich geplant. Sie sollen eine Million Euro und zusätzlich 250.000 Euro pro Jahr für...
Kramermarkt 2025 in Oldenburg: Olaf Lies und Daniel Günther führten Festumzug an29.09.2025 08:43 Uhr
Politprominenz beim traditionellen Kramermarkt-Festumzug in Oldenburg: Neben Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) saßen auch die Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) und Daniel Günther (CDU) in der Kutsche, die den...