Monika Ottinger aus Hohenwestedt (Schleswig-Holstein) liebt seltene Tomatenpflanzen. Aktuell gedeihen auf ihrem Grundstück gut 360 unterschiedliche Sorten. Zusätzlich lagern 1.300 Sorten von unterschiedlichen Saatkörnern in ihrem Archiv. Denn die „Tomatenmoni“, wie sie sich nennt, hat es sich zum Ziel gesetzt, seltenes Saatgut zu vermehren und vor allem zu erhalten.