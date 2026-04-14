Tödlicher Unfall in Schiffdorf: 21-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

14. April 2026
Tödlicher Verkehrsunfall in Niedersachsen. Bild: Polizei Cuxhaven

In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen) ist ein 21-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am späten Montagabend mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. 

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein. Da es sich um ein Elektroauto handelte, das nach dem Aufprall Feuer fing, gestaltete sich die Bergung des Autos schwierig. Die Feuerwehr löschte den Brand, eine Fachfirma transportierte das Fahrzeug ab.

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