Seit dem Wochenende hat Bremerhaven (Bremen) eines seiner maritimen Wahrzeichen wieder – die Alexander von Humboldt II. mit ihren ikonischen grünen Segeln ist zurück in der Seestadt. Ein halbes Jahr waren Studierende aus aller Welt an Board, um das Segelhandwerk zu lernen. Nun steht der obligatorische Schiffs-TÜV an und dafür braucht die Betreiberstiftung Geld.