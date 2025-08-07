Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Wohin mit Hund und Katze, wenn man selbst im Urlaub ist? Nicht jede:r kann das Haustier mitnehmen oder hat eine Familie in der Nähe, die sich um das Tier kümmern kann. Ein Tierhotel, wie beispielsweise in Brokenlande bei Neumünster (Schleswig-Holstein), ist da eine Alternative.

Video03:24 Min.

Heuler werden in Seehundstation Friedrichskoog aufgepäppelt

05.08.2025 14:41 Uhr

Die Hauptgeburtenzeit der Seehunde liegt zwischen Anfang Juni und Mitte Juli. Darum werden in dieser Zeit auch die meisten Heuler gefunden. Das sind Jungtiere, die ihre Mutter...

Video03:05 Min.

Hunde-Frisbee: Internationale Elite bei WM-Qualifikation in Eime

04.08.2025 13:46 Uhr

Dog Frisbee, auch Discdogging genannt, ist ein anspruchsvoller Sport, bei dem die Verbindung zwischen Mensch und Hund im Mittelpunkt steht. In Eime im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) ging...

Video03:27 Min.

Asiatische Hornisse breitet sich in Niedersachsen aus: Bedrohung für heimische Insekten

01.08.2025 15:55 Uhr

Im Sommer brummt es in den Gärten und Parks. Die Insekten sind unterwegs und das ist wichtig für das Ökosystem. Mittlerweile gibt es aber auch neue Arten,...

Video04:19 Min.

Wildtierhilfe Lüneburger Heide: Mitarbeitende päppeln mehr als 400 Tiere auf

28.07.2025 10:31 Uhr

In der Wildtierhilfe Lüneburger Heide (Niedersachsen) herrscht Ausnahmesituation. Rehkitze, Schildkröten, Waschbären – die Gehege sind voll. Die Tierpfleger:innen kommen kaum hinterher, weil ständig neue Tiere abgegeben werden.

Video03:22 Min.

Insekten und ihre faszinierenden Fähigkeiten: Sonderausstellung in der Botanika Bremen

24.07.2025 15:12 Uhr

Im Bremer Naturerlebniszentrum Botanika ist aktuell eine Sonderausstellung zur Welt der Insekten zu sehen. Unter dem Titel „Sechs Beine – 1000 Talente“ werden rund 35 verschiedene Arten...

Video02:32 Min.

Mangel an Schafscherern: Dithmarscher befreit in ganz Schleswig-Holstein Schafe von der Wolle

23.07.2025 10:52 Uhr

Vielerorts suchen Schäfereien nach professionellen Schafscherer:innen. Manche holen sie sich sogar aus dem Ausland. In Schleswig-Holstein gibt es Schafscherer Hauke Weerts. Der Schäfer aus dem Kreis Dithmarschen...

