Für den Neubau der Stromtrasse „Elbe-Lübeck-Leitung“ sollen zehn Hektar Lübecker Stadtwald gerodet werden, so die Pläne des Übertragungsnetzbetreibers Tennet. Das sorgt für Protest bei Bürger:innen und Umweltschützer:innen. Sie fordern eine Umgehung der Trasse über Ackerflächen. Am Donnerstag haben sie eine Petition für den Stadtwald übergeben.
