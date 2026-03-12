Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Für den Neubau der Stromtrasse „Elbe-Lübeck-Leitung“ sollen zehn Hektar Lübecker Stadtwald gerodet werden, so die Pläne des Übertragungsnetzbetreibers Tennet. Das sorgt für Protest bei Bürger:innen und Umweltschützer:innen. Sie fordern eine Umgehung der Trasse über Ackerflächen. Am Donnerstag haben sie eine Petition für den Stadtwald übergeben.

