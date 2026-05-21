Fast 47 Milliarden Tassen Tee wurden in Deutschland 2024 getrunken. Pro Kopf sind das im Schnitt 67,2 Liter im Jahr. Der Tee wird meist aus dem Ausland importiert und hier dann größtenteils in die Teebeutel gefüllt. In Seevetal sitzt einer der größten Teebeutelproduzenten Deutschlands. Bevor der Tee abgefüllt wird, muss die Ware vom Experten sehr genau auf Qualität und Geschmack geprüft werden. 300 Tassen Tee probieren die Tester jeden Tag und diese gilt es professionell zu beurteilen.