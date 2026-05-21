Beim Langen Tag der Stadtnatur steht in diesem Jahr das Thema Wasser im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Alles fließt“ laden am 13. und 14. Juni rund 250 Veranstaltungen dazu ein, Hamburgs Gewässer sowie die Tier- und Pflanzenwelt am und auf dem Wasser zu entdecken.
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