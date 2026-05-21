Der Botanische Garten in Kiel (Schleswig-Holstein) hat das Gütesiegel des Weltverbands der Botanischen Gärten erhalten. Damit ist er der erste botanische Garten in Deutschland mit dieser internationalen Auszeichnung. Der rund 350 Jahre alte und mehr als acht Hektar große Garten beherbergt etwa 14.000 Pflanzenarten. Hinter den Kulissen spielen zudem Forschung, Artenschutz und die lückenlose Dokumentation der Pflanzen eine wichtige Rolle. Besonders in den Bereichen Artenvielfalt und Nachhaltigkeit überzeugte der Botanische Garten Kiel den Weltverband.