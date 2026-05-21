Bombensprengung am Flughafen Hannover ohne Auswirkungen

Am Flughafen Hannover wurde direkt neben der Nordbahn eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. (Symbolbild) Holger Hollemann/dpa

Hannover (dpa) –

Am Flughafen Hannover ist am Vormittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. «Es ist alles gut gelaufen. Es gab keine Auswirkungen auf den Flugverkehr», sagte eine Sprecherin nach Abschluss der Maßnahme.

Die Sprengung habe etwas früher als geplant begonnen, um ein Zeitfenster ohne Landungen zu nutzen: Kurz vor 10.00 Uhr sei die Südbahn für neun Minuten für landende Maschinen gesperrt worden. Maschinen seien in diesem Zeitfenster nicht im Anflug gewesen, Verspätungen habe es wegen der Sprengung nicht gegeben. «Danach war alles erledigt und die Bahn wieder frei.»

Die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg war laut Flughafen im Zuge der Modernisierung der Nordbahn entdeckt worden. Aufgrund ihres Zustands war sie nicht transportfähig und musste vor Ort kontrolliert gesprengt werden.