Jana Buss und ihr Ehemann Moritz kümmern sich um verletzte Tauben in Nienburg (Niedersachsen). Sie sind sofort zur Stelle, wenn ihre gefiederten Patienten Hilfe brauchen. Im Garten von Janas Eltern stehen mittlerweile zwei große Volieren, in denen die Tauben wohnen.
