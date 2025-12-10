In der Göttinger Innenstadt (Niedersachsen) verschwinden jedes Jahr aufs Neue Adventsbäume vor den Läden. Die Geschäftsleute stellen sie als Deko auf, doch manche Tannen werden schon nach wenigen Tagen geklaut. Allein in diesem Jahr sollen schon sieben Exemplare entwendet worden sein.
