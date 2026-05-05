Sechs Menschen bei Feuer in Leck verletzt

Leck (dpa/lno) –

Sechs Menschen sind am Morgen bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leck (Kreis Nordfriesland) verletzt worden. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein, die von starker Rauchentwicklung und offenen Flammen berichteten, wie die Ermittler mitteilten.

Einsatzkräfte brachten Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Eine Person kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Husum, vier weitere wurden leicht verletzt. Eine sechste Person musste wegen gesundheitlicher Probleme behandelt werden.

Hoher Schaden

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 6.20 Uhr in einer Wohnung aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand sie bereits in Flammen. Fensterscheiben waren geborsten und die Flammen drohten, auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Während des Einsatzes griff ein 35-jähriger Bewohner einen Feuerwehrmann an, wie die Polizei mitteilte. Dieser wurde dabei während der beginnenden Löscharbeiten verletzt. Zudem soll eine 48-Jährige einen Gegenstand gegen einen Streifenwagen geworfen haben.