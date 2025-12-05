30.000 Kinder in Deutschland erleiden jährlich so schlimme Verbrennungen und Verbrühungen, dass sie ärztlich versorgt werden müssen. Am Sonntag ist der „Tag des brandverletzten Kindes“ – das Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg hat bereits am Freitag einen Aktionstag veranstaltet. 120 Grundschüler:innen sollte dabei gezeigt werden, wie sie sich vor Verbrennungen schützen können.

