Sylt: Drei Tage keine Autozüge wegen Schienenarbeiten

Ein Wagen des Autozuges Syltshuttle» und ein Nahverkehrszug sind zu sehen. Foto: dpa

Wegen Bauarbeiten an der Schieneninfrastruktur auf Sylt fahren vom späten Montagabend an bis Freitagfrüh keine Autozüge von und nach Sylt. Reisende mit Fahrzeugen können alternativ mit der Autofähre von der dänischen Insel Røm nach List auf Sylt kommen. Es werden in einem Sonderfahrplan beide Fähren eingesetzt, „um Sie mit zusätzlichen Abfahrten von und zur Insel zu bringen“, wie die Reederei FRS Syltfähre mitteilte.

Der Syltshuttle teilte mit, dass am Montag der jeweils letzte Zug pro Fahrtrichtung ausfällt. Dies betrifft ab Niebüll den Zug um 21.05 Uhr und ab Westerland den Zug um 20.55 Uhr. Von Dienstag bis einschließlich Donnerstag fallen alle Syltshuttle aus. Auch der blaue Autozug des Mitbewerbers RDC Deutschland teilte mit, dass in dieser Zeit keine Autozüge nach Sylt fahren können. Sylt-Reisende werden gebeten, ihre Reisepläne entsprechend anzupassen.

Auch im Fern- und Nahverkehr gibt es Einschränkungen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. So werden die Züge der Linie RE6 zwischen Westerland und Morsum in beide Richtungen durch Busse ersetzt. Zwischen Morsum und Husum verkehren sie zu geänderten Fahrzeiten. Die Verstärkerfahrten zwischen Niebüll und Westerland fallen aus, ebenso die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg-Altona und Westerland.

Hintergrund sind Arbeiten am Oberbau zwischen Morsum und Keitum von Montag um 20.50 Uhr bis Freitag um 4.30 Uhr. Es werden demnach 7.500 Meter Schienen, 130 Schwellen sowie 1.000 Tonnen Schotter erneuert.

SAT.1 REGIONAL/dpa