Mehrere Wochen lang haben internationale Forschungsteams vor der Küste von New England Bohrungen im Meeresboden durchgeführt, um in den Sedimenten gespeichertes Wasser zu untersuchen. Jetzt werden die Proben am Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften der Universität Bremen analysiert. Schicht für Schicht zeigen die Bohrkerne, wie sich der Meeresboden über Millionen Jahre entwickelt hat.