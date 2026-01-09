Sturmtief Elli zieht mit viel Schnee über Niedersachsen und Bremen

09. Januar 2026
Der Winter hat Niedersachsen im Griff – erst am Nachmittag dürfte der Schneefall nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes leicht nachlassen. Julian Stratenschulte/dpa

Der Wintersturm „Elli“ zieht mit viel Schnee über Niedersachsen und Bremen. Im Tagesverlauf werde sich das nicht groß ändern, am Freitagnachmittag allerdings werde der Schneefall leicht nachlassen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. 

Ostwind ist „ganz schön ruppig unterwegs“

Für Schwierigkeiten dürften jedoch Schneeverwehungen sorgen, warnte er: „Der Ostwind ist ganz schön ruppig unterwegs.“ Im Südwesten, etwa vom Emsland zum Weserbergland, ist auch Regen möglich, dort droht dann Glatteis. Am Abend fällt aber auch dort wieder Schnee. 

Experte: Außergewöhnliche Lage, aber keine Katastrophe

Der Experte sprach von einer „ordentlichen Schneedecke“, was es nicht in jedem Winter gebe. Er betonte, es sei eine außergewöhnliche Wetterlage – aber keine Katastrophe. Bis zur Nacht zum Samstag werden der Vorhersage zufolge im Norden und der Mitte Niedersachsens bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Harz werden stellenweise bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Sonntag wird „ganz schöner Wintertag“

Der Wind werde in der Nacht zum Samstag langsam nachlassen, die Schneefälle zögen sich dann in Richtung Süden zurück, sagte der Meteorologe. Die Nacht werde bei Temperaturen von minus 5 bis minus 9 Grad kalt. Der Samstag dürfte dann aus seiner Sicht „relativ unspektakulär“ sein, vereinzelt zeige sich die Sonne, in Richtung Nordsee und im östlichen Niedersachsen würden Schneeschauer erwartet. 

„Knackig kalt“ werde dann die Nacht zum Sonntag mit Temperaturen um minus 10 bis minus 15 Grad, an der Küste werde es nicht ganz so kalt sein. Der Sonntag, ein „ganz schöner Wintertag“, könne für einen Winterspaziergang im Schnee genutzt werden – die Sonne zeige sich dann bei Dauerfrost von minus 3 bis minus 6 Grad. In der kommenden Woche werde es langsam milder.

SAT.1 REGIONAL/dpa

