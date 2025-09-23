Seit Jahren sorgt im Zooviertel in Hannover die geplante Unterkunft für obdachlose Menschen für Streit. Während die Stadt auf dringend benötigten Wohnraum verweist, befürchten Anwohnende Nachteile für ihr Viertel und klagten dagegen. Bereits 2022 wurde die Baugenehmigung erteilt – seitdem läuft vor dem Verwaltungsgericht der Rechtsstreit. Am Dienstag verschaffte sich das Gericht vor Ort ein Bild – und fällte direkt ein Urteil.