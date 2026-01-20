Verkehrsteilnehmende brauchten unter anderem in Niedersachsen und Bremen am Dienstag jede Menge Geduld im Straßenverkehr. Wegen eines bundesweiten Streiks bei der Straßenaufsicht gab es etliche Beeinträchtigungen auf den Straßen, an Brücken und in Tunneln. Die Gewerkschaft Verdi will damit Bewegung in die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder und der Autobahn GmbH bringen.
