Ein kleines Steppenzebra sorgt im Erlebnis-Zoo Hannover (Niedersachsen) gerade für ordentlich Wirbel. Imani ist am 28. September mit flauschigem, braunem Fell zur Welt gekommen und erkundet seit ein paar Tagen ganz neugierig die Sambesi-Anlage.
