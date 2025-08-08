Die Ferien in Bremen neigen sich dem Ende entgegen. Doch am letzten Wochenende bevor die Schule wieder losgeht, sollten Autofahrer etwas extra Zeit einplanen. Denn auf der Weserbrücke der A1 wird der Verkehr ab Freitag bis Montag weiter eingeschränkt. Nun droht ein Stau-Wochenende.