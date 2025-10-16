Mit Beginn der Sturmsaison wächst auch die Sorge vor neuen Flutkatastrophen – wie zuletzt vor zwei Jahren an der Ostseeküste mit verheerenden Folgen. In Schleswig-Holstein leben mehr als 330.000 Menschen in Überflutungsgebieten, rund 60 Milliarden Euro an Sachwerten sind gefährdet. Doch wie steht es aktuell um den Hochwasserschutz im Land?