Vor etwa einem Monat ist die Turnhalle einer Grundschule in Hannover (Niedersachsen) abgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Damit der Sportunterricht dort schnell weiter gehen kann, gab es am heutigen Mittwoch einen Spendenlauf, an dem auch der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), teilgenommen hat.
