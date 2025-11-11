Wilhelmsburg entwickelt sich mehr und mehr zu einem modernen Stadtteil. Der Bedarf an Wohnungen steigt im Hamburger Süden immer weiter. Auf der alten Autobahntrasse entsteht ein neues Bauprojekt – das Wilhelmsburger Rathausviertel. Am Dienstag war der Spatenstich für die insgesamt rund 1.900 Wohneinheiten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Haushaltsklausur in Niedersachsen: Fast 100 Millionen Euro können 2026 frei verteilt werden11.11.2025 17:37 Uhr
Knapp 48 Milliarden Euro umfasst der niedersächsische Haushalt für das kommende Jahr. Ein Großteil geht für Sozialleistungen, Gehälter und Zinsen drauf. Über die sogenannte „politische Liste“ können...
Ehemaliges Kaufhof-Gebäude in Bremen soll abgerissen werden11.11.2025 17:02 Uhr
Das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Bremer Innenstadt soll abgerissen werden. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, nachdem zuvor mehrere Varianten geprüft wurden. Ab 2027 soll auf...
Kartoffelschwemme in Niedersachsen: Gute Ernte führt zu Überschuss an Erdäpfeln11.11.2025 16:35 Uhr
In den vergangenen Monaten gab es immer wieder aus der Landwirtschaft Beschwerden über schlechtes Wetter und dementsprechend auch schlechten Ertrag. Bei den Kartoffeln allerdings fällt die Ernte...
Serpil Midyatli gibt SPD-Landesvorsitz in Schleswig-Holstein auf11.11.2025 09:03 Uhr
Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin Serpil Midyatli wird sich vom Landesvorsitz zurückziehen. Im Februar will sie nicht mehr für das Amt kandidieren und und stattdessen Platz machen für den Spitzenkandidaten...
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals: Erster Bauabschnitt fertig10.11.2025 17:23 Uhr
Der Nord-Ostsee-Kanal („NOK“) in Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr 130 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich einiges verändert, so sind zum Beispiel die Schiffe immer größer...
Weltklimakonferenz 2025: Reaktionen aus Hamburg10.11.2025 17:20 Uhr
Am Montag startete die Weltklimakonferenz in Brasilien. Zwei Wochen lang soll es darum gehen, wie der Kampf gegen den Klimawandel fortgesetzt werden soll. Wie kann man Ozeane...