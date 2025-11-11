Wilhelmsburg entwickelt sich mehr und mehr zu einem modernen Stadtteil. Der Bedarf an Wohnungen steigt im Hamburger Süden immer weiter. Auf der alten Autobahntrasse entsteht ein neues Bauprojekt – das Wilhelmsburger Rathausviertel. Am Dienstag war der Spatenstich für die insgesamt rund 1.900 Wohneinheiten.