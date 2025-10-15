3,4 Milliarden Euro bekommt das Land Schleswig-Holstein aus dem Sondervermögen des Bundes. Es ist das größte Investitionspaket der Landesgeschichte, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch im Landtag. In seiner Regierungserklärung hat der Landeschef auch erklärt, wo das Geld hinfließen soll. Gut 200 Millionen Euro gehen an die Krankenhäuser, 120 Millionen Euro sollen dem Klimaschutz zugute kommen und eine halbe Milliarde ist für Infrastrukturprojekte vorgesehen. Über einen großen Teil des Geldes sollen die Kommunen ohne konkrete Vorgaben selbst verfügen können – schnell und unbürokratisch.