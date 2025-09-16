Sexualisierte Gewalt im Sport beginnt häufig mit unscheinbaren Andeutungen. Um dafür zu sensibilisieren haben Studierende der Hochschule Bremerhaven eine Kampagne entwickelt. Unter dem Titel „Watch Act Protect“ sind Poster und Plakate entstanden, die am Dienstag an Sportstätten in Bremen angebracht wurden.
