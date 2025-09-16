Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Sexualisierte Gewalt im Sport beginnt häufig mit unscheinbaren Andeutungen. Um dafür zu sensibilisieren haben Studierende der Hochschule Bremerhaven eine Kampagne entwickelt. Unter dem Titel „Watch Act Protect“ sind Poster und Plakate entstanden, die am Dienstag an Sportstätten in Bremen angebracht wurden.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:12 Min.

84-Jähriger will sein Auto aus Hafenbecken in Lemwerder bergen und stirbt dabei

16.09.2025 14:55 Uhr

Am Montag hat sich ein tragisches Unglück im Landkreis Lemwerder (Niedersachsen) abgespielt. An der Alten Ochtum rollte ein Fahrzeug ins Wasser, vermutlich aufgrund des starken Windes. Der...

Video01:40 Min.

Block-Prozess: Razzia und Ermittlungen gegen Ex-BND-Chef August Hanning in Hamburg

16.09.2025 12:18 Uhr

Im Rahmen des Prozesses gegen die Hamburger Steakhouse-Erbin Christina Block wegen der mutmaßlichen Entführung zweier ihrer Kinder wurden am Dienstag insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse im In- und Ausland...

Aktualisiert

Herbststurm: Keine größeren Schäden in Hamburg und Schleswig-Holstein

16.09.2025 08:30 Uhr

Der erste Herbststurm der Saison ist bisher ohne größere Schäden über Hamburg und Schleswig-Holstein gezogen. In der Hansestadt waren am Dienstag im Stadtteil Barmbek-Süd Höhenretter:innen der Feuerwehr...

Video02:29 Min.

Städte wollen blitzen: Bald mehr Radarkontrollen in Schleswig-Holstein?

15.09.2025 17:25 Uhr

Radarkontrollen sind für Autofahrende ein Graus, für die Kommunen aber hoch interessant. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit, lohnen sich die Blitzer auch finanziell: 40 Millionen Euro wurden...

Video00:41 Sek.

Mutmaßliche Drogenkuriere mit 400 Kilogramm Kokain im Hamburger Hafen entdeckt

15.09.2025 16:21 Uhr

Im Hamburger Hafen wurden am Samstag zwei mutmaßliche Drogenkuriere mit 400 Kilogramm Kokain festgenommen. Hafenarbeitende hatten auf dem Terminal O’Swaldkai zwei Männer beobachtet, die Sporttaschen in einen...

Unfall legt Bahnstrecke in Hannover lahm – Autofahrer ist 19 Jahre alt

15.09.2025 08:42 Uhr

Nach dem Autounfall in Hannover-Kleefeld, bei dem ein ICE mit rund 900 Passagieren gestoppt wurde, hat die Polizei neue Details über den Fahrer bekanntgegeben. Bei dem jungen...

Zur Startseite