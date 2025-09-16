Perfekt sitzende Unterwäsche zu finden, ist nicht immer leicht. Das hat auch Insa Pytlik aus Wendeburg im Landkreis Peine (Niedersachsen) erfahren und angefangen, ihre Dessous selber zu schneidern. Mittlerweile gibt sie Nähkurse und zeigt sie anderen wie es geht.
Stereoide von Nachtschattengewächsen: Forschung an der Uni Hannover legt Grundstein für mögliche neue Medikamente16.09.2025 13:57 Uhr
Pflanzen können heilende Wirkungen haben – das ist schon lange bekannt. Eine Forschungsgruppe von der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat jetzt allerdings den Grundstein für mögliche neue...
NFL-Legende Tom Brady tritt als Redner auf der OMR 2026 in Hamburg auf16.09.2025 08:45 Uhr
NFL-Legende Tom Brady wird als Redner auf der kommenden Digital- und Marketingmesse OMR erwartet. Der siebenfache Super-Bowl-Gewinner habe 2022 seine Karriere beendet und sei seitdem als Unternehmer...
Affenbaby im Zoo eingeschläfert: Fall aus Bremerhaven wird jetzt geprüft15.09.2025 16:44 Uhr
Anfang September hatte der Zoo am Meer in Bremerhaven (Bremen) eigentlich gute Nachrichten zu verkünden – ein Schimpansen-Baby wurde geboren. Doch nun stehen die Verantwortlichen in der...
Als Lehrerin gekündigt worden: 45-jährige Quereinsteigerin aus Holzminden wehrt sich15.09.2025 16:31 Uhr
Die Unterrichtsversorgung an den Schulen in Niedersachsen ist auf niedrigem Niveau. Sie liegt bei knapp 97 Prozent. Vor allem im ländlichen Raum fehlt es an Lehrkräften. Im...
Handyverbot an Schulen: So läuft die Umsetzung in Schleswig-Holstein15.09.2025 14:57 Uhr
Schüler:innen in Schleswig-Holstein dürfen bis zur 9. Klasse das Smartphone an den Schulen nicht mehr privat nutzen. Die Umsetzung der neuen Verordnung sollen die Schulen innerhalb des...
Große Pötte, Feuerwerk, Kritik – Hamburger feiert Kreuzfahrt15.09.2025 14:46 Uhr
Die schönsten Kreuzfahrtschiffe der Welt, Hafenpanorama und Feuerwerk gab es am Wochenende bei den 10. Cruise Days in Hamburg zu sehen. Neben der schönen Bilder ist die...