Binnenschiffe, Segelboote und Fähren – diese Wasserfahrzeuge kann man täglich auf der Weser beobachten. Am Samstag kamen zwischen Achim und Bremen noch ein paar ungewöhnliche Exemplare dazu. Mehrere Amphibienfahrzeuge tuckerten über das Wasser.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
600 Pinkelpötte: Niedersächsin sammelt Nachttöpfe15.09.2025 14:25 Uhr
Elisabeth Hesse aus Wasbüttel im Landkreis Gifhorn (Niedersachsen) hat eine große Leidenschaft: Nachttöpfe. Rund 600 Stück hat sie bei sich zu Hause im Keller stehen. Jetzt hat...
Große Pötte, Feuerwerk, Kritik – Hamburger feiert Kreuzfahrt15.09.2025 08:46 Uhr
Fans des Hafens und der Kreuzschiffahrt haben am Wochenende bei den Cruise Days in Hamburg zahlreiche große Pötte bewundern und maritimes Hafenflair an der Elbpromenade genießen können....
Erster Herbststurm erreicht Norddeutschland15.09.2025 08:36 Uhr
Der erste Herbststurm des Jahres erreicht den Norden. Es sei ein zweitägiges Geschehen mit einer Pause in der Nacht, sagte der Meteorologe Lutz Beckebanze vom Deutschen Wetterdienst...
Mehr als 9.000 Menschen kommen zur Hamburger Theaternacht15.09.2025 08:33 Uhr
Zum Start in die neue Theatersaison haben sich 33 Hamburger Bühnen bei der Theaternacht ihrem Publikum präsentiert und damit rund 9.300 Menschen angelockt. Das seien etwa 700...
Schüler gewinnen Fahrt mit Forschungsschiff und suchen nach Mikroplastik in der Elbe12.09.2025 15:47 Uhr
Das Forschungsschiff Aldebaran ist unterwegs mit jungen Forschenden, die eigentlich noch zur Schule gehen. Beim „Meereswettbewerb“ haben sie ihre eigene Forschungsfahrt auf der Elbe gewonnen. Im Meer...
Weltmeisterschaft der Biersommeliers: Hannoveraner kämpft um den Titel12.09.2025 12:03 Uhr
Am Samstag (13. September 2025) findet in Deutschland die Weltmeisterschaft der Biersommeliers statt. Mit dabei ist auch Thorsten Sander aus Hannover (Niedersachsen). Er ist einer von rund...