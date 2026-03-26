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Am Donnerstagmittag ist in Hamburg-Barmbek ein Linienbus aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer, mehrere befinden sich laut Feuerwehr in Lebensgefahr.

14 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Busfahrer und ein Fahrgast waren zunächst eingeklemmt und mussten von Spezialkräften befreit werden. Die Feuerwehr war mit bis zu 120 Einsatzkräften vor Ort. Da der beschädigte Baum umzufallen drohte, rückten zusätzlich Höhenretter an.

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