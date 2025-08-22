In Hannover-Misburg (Niedersachsen) ist am Donnerstagabend die Turnhalle einer Grundschule in Brand geraten. Rund 200 Feuerwehrkräfte waren vor Ort. Auch am Freitagvormittag ging der Einsatz noch weiter.
