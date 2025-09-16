Eine Schülergruppe aus Niedersachsens ukrainischer Partnerregion Mykolajiw ist gerade zum Austausch am Kurt-Schwitters Gymnasium in Hannover zu Gast. Die Niedersächsische Staatskanzlei hatte die Schulpatenschaft zwischen der Schule in Misburg und der Oleg-Olshych-Schule in Mykolajiw initiiert. Deshalb hat Niedersachsens Ministerpräsident, Olaf Lies (SPD), am Dienstag die jungen Ukrainer:innen besucht und bekam dabei schockierende Bilder von ihrem Alltag in ihrer Heimatstadt zu sehen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft beschäftigt sich mit dem Elbtower16.09.2025 18:09 Uhr
Seit Dienstagnachmittag tagt im Hamburger Rathaus der Haushaltsausschuss der Bürgerschaft hinter verschlossenen Türen. Ein Thema auf der Tagesordnung hat es in sich: Der Elbtower. Wie geht es...
Husum Wind: Neue Pläne zur Windenergieförderung trüben Eröffnung der Messe16.09.2025 17:23 Uhr
Am Dienstag war Beginn der Husum Wind. Bis zum 19. September präsentieren sich knapp 600 Unternehmen auf der Messe in Schleswig-Holstein. Die Stimmung war gleich am Eröffnungstag...
KI-Summit 2025: Experten präsentieren Hamburg als Technologie-Standort16.09.2025 16:44 Uhr
Viele Lebensbereiche werden gerade von Künstlicher Intelligenz durchdrungen und das mit einem irren Tempo – da heißt es dranbleiben, auch für einen Wirtschaftsstandort wie Hamburg. Am Dienstag...
Niedersächsische Stahlindustrie unter Druck: Vertreter aus Politik und Wirtschaft diskutieren in Hannover16.09.2025 16:40 Uhr
Die niedersächsische Stahlindustrie steht vor großen Herausforderungen. Hohe Energiepreise und eine schwache Nachfrage bereiten den Unternehmen massive Probleme. Auch die US-Zölle setzen die Akteur:innen der Stahlindustrie unter...
Neue Studie: Mehr als 100.000 Wohnungen müssen in Kiel energetisch saniert werden16.09.2025 14:32 Uhr
Der Zustand vieler alter Häuser ist ein großes Problem für das Klima. Allein in Kiel (Schleswig-Holstein) müssen laut einer neuen Studie des Pestel-Instituts mehr als 100.000 Wohnungen...
Rheinmetall kauft Rüstungssparte der Lürssen-Gruppe: Die Auswirkungen auf Hamburger Werften15.09.2025 17:35 Uhr
Es hatte sich schon länger angebahnt, am Montagmorgen kam dann die Bestätigung: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall kauft die Rüstungssparte der Bremer Lürssen-Gruppe, zu der auch die beiden...