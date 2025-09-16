Eine Schülergruppe aus Niedersachsens ukrainischer Partnerregion Mykolajiw ist gerade zum Austausch am Kurt-Schwitters Gymnasium in Hannover zu Gast. Die Niedersächsische Staatskanzlei hatte die Schulpatenschaft zwischen der Schule in Misburg und der Oleg-Olshych-Schule in Mykolajiw initiiert. Deshalb hat Niedersachsens Ministerpräsident, Olaf Lies (SPD), am Dienstag die jungen Ukrainer:innen besucht und bekam dabei schockierende Bilder von ihrem Alltag in ihrer Heimatstadt zu sehen.