Das Forschungsschiff Aldebaran ist unterwegs mit jungen Forschenden, die eigentlich noch zur Schule gehen. Beim „Meereswettbewerb“ haben sie ihre eigene Forschungsfahrt auf der Elbe gewonnen. Im Meer schwimmen geschätzt 80 bis 150 Millionen Tonnen Plastik – das auch über die Elbe dort hin gelangt. Auf der Forschungsfahrt suchen die Schüler:innen nach Plastik.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Weltmeisterschaft der Biersommeliers: Hannoveraner kämpft um den Titel12.09.2025 12:03 Uhr
Am Samstag (13. September 2025) findet in Deutschland die Weltmeisterschaft der Biersommeliers statt. Mit dabei ist auch Thorsten Sander aus Hannover (Niedersachsen). Er ist einer von rund...
Geisternetze in der Nordsee: Taucher bergen verloren gegangene Fischernetze12.09.2025 11:18 Uhr
Jedes Jahr landen allein in den europäischen Meeren schätzungsweise mehrere Tausend Tonnen Fischernetze. Die Fanggeräte können schnell eine Gefahr für die Tier- und Umwelt werden. Die sogenannten...
Kürbisernte in Braak: Landreporterin hilft bei der Ernte12.09.2025 10:50 Uhr
Es sind nur noch weniger als 50 Tage bis Halloween. Draußen wird es schon langsam herbstlich, die Kürbiszeit rückt näher. In Braak (Schleswig-Holstein) baut Familie Adolf bereits...
Kreuzfahrtschiff-Paraden im Hamburger Hafen12.09.2025 08:53 Uhr
Von Freitag bis Sonntag werden acht Kreuzfahrtschiffe zu den Hamburg Cruise Days im Hamburger Hafen erwartet. Die Werbeveranstaltung beginnt am Freitag (21:00 Uhr) mit der Ankunft der...
Deutscher Radiopreis 2025 in Hamburg verliehen – Nina Chuba, Amy Macdonald und Sugababes auf der Bühne12.09.2025 08:46 Uhr
Es sind die Oscars der Radio-Branche: Am Donnerstagabend wurde in Hamburg der Deutsche Radiopreis 2025 verliehen. Im Mittelpunkt des Abends standen die Menschen, die sonst hinter den...
Bundesweiter Warntag 2025: Handys und Sirenen schlagen Probealarm11.09.2025 16:51 Uhr
Am Donnerstag, pünktlich um 11 Uhr, piepten die Handys in ganz Deutschland und die Sirenen heulten. Einmal im Jahr werden bundesweit die Kanäle und Systeme getestet, mit...