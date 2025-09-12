Das Forschungsschiff Aldebaran ist unterwegs mit jungen Forschenden, die eigentlich noch zur Schule gehen. Beim „Meereswettbewerb“ haben sie ihre eigene Forschungsfahrt auf der Elbe gewonnen. Im Meer schwimmen geschätzt 80 bis 150 Millionen Tonnen Plastik – das auch über die Elbe dort hin gelangt. Auf der Forschungsfahrt suchen die Schüler:innen nach Plastik.