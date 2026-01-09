Sturmtief Elli hat am Freitag Norddeutschland erreicht. In Niedersachsen fiel die Schule aus, in Bremen gab es Distanzunterricht. Der Schneefall in Kombination mit starkem Wind sorgte unter anderem in Hannover dafür, dass der Zugverkehr auf Fernverkehrsstrecken eingestellt wurde. Auch bei den Regionalbahnen gab es Ausfälle. Bereits am Donnerstag wurde von Meteorolog:innen vor Schnee und Unwetter gewarnt. Für einzelne Landkreise wurden Unwetterwarnungen ausgesprochen.