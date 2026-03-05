Aus dem Urlaubsland Schleswig-Holstein gibt es positive Zahlen zu vermelden: Das vierte Jahr in Folge kann Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) wieder einmal Rekordzahlen bei den Übernachtungen vermelden. 2025 gab es knapp 39 Millionen Übernachtungsgäste. Besonders beliebt sind nach wie vor die Urlaubsdestinationen an der Nord- und Ostsee.
