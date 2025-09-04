In der Hamburger Europapassage steht ab diesem Donnerstag eine Speedkletterwand. Sie ist 16 Meter hoch – und das Ziel ist natürlich, möglichst schnell ganz oben anzukommen. SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat die Wand selbst einmal getestet.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Hanseatic Help übergibt über 1.500 Schulranzen an bedürftige Kinder in Hamburg04.09.2025 17:52 Uhr
Mehr als 1.500 Schulranzen sind bei der Spendenaktion „Fairer Schulstart für alle Kinder“ von Hanseatic Help zusammengekommen. Am Donnerstag wurden sie an hilfsbedürftige Familien übergeben. Bereits zum...
Welttag der sexuellen Gesundheit: Aufklärung und Tests in Niedersachsen04.09.2025 17:47 Uhr
Am Donnerstag wird der Welttag der sexuellen Gesundheit begangen. Seit 2010 soll dieser Tag besonders für das Thema sensibilisieren. Viele Einrichtungen – wie die Aidshilfe Niedersachsen –...
Luftwaffenübung „SNAP“ in Jagel sorgt für mächtig Lärm04.09.2025 17:18 Uhr
In Jagel bei Schleswig (Schleswig-Holstein) fand am Donnerstag die Übung „SNAP“ statt – das Kürzel steht für „Significance of National Air Power“ (Bedeutung der Luftstreitkräfte). Kampfjets, Hubschrauber...
Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde gestartet04.09.2025 17:09 Uhr
Alle vier Jahre findet der Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde statt. Eine fünfköpfige Jury wirft dabei kritische Blicke auf die Schrebergärten und vergibt Punkte für neue, nachhaltige Ideen....
Von Saatgut bis Hightech: Innovationen auf der Landwirtschaftsmesse NORLA in Rendsburg04.09.2025 16:58 Uhr
Denkt man an eine Landwirtschaftsmesse, kommen einem meist Dinge wie Saatgut oder Viehmärkte in den Sinn. All das gibt es natürlich auch auf der „NORLA“, die am...
Fledermauszentrum Hannover: Verletzte Tiere werden aufgepäppelt und ausgewildert04.09.2025 14:05 Uhr
Fledermäuse wirken zwar bedrohlich, sind für Menschen jedoch völlig ungefährlich. Alle in Europa vorkommenden Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Insekten. Trotz ihrer scheuen Art kommen sie immer...