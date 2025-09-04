Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

In der Hamburger Europapassage steht ab diesem Donnerstag eine Speedkletterwand. Sie ist 16 Meter hoch – und das Ziel ist natürlich, möglichst schnell ganz oben anzukommen. SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat die Wand selbst einmal getestet.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video

Hanseatic Help übergibt über 1.500 Schulranzen an bedürftige Kinder in Hamburg

04.09.2025 17:52 Uhr

Mehr als 1.500 Schulranzen sind bei der Spendenaktion „Fairer Schulstart für alle Kinder“ von Hanseatic Help zusammengekommen. Am Donnerstag wurden sie an hilfsbedürftige Familien übergeben. Bereits zum...

Video03:28 Min.

Welttag der sexuellen Gesundheit: Aufklärung und Tests in Niedersachsen

04.09.2025 17:47 Uhr

Am Donnerstag wird der Welttag der sexuellen Gesundheit begangen. Seit 2010 soll dieser Tag besonders für das Thema sensibilisieren. Viele Einrichtungen – wie die Aidshilfe Niedersachsen –...

Video02:33 Min.

Luftwaffenübung „SNAP“ in Jagel sorgt für mächtig Lärm

04.09.2025 17:18 Uhr

In Jagel bei Schleswig (Schleswig-Holstein) fand am Donnerstag die Übung „SNAP“ statt – das Kürzel steht für „Significance of National Air Power“ (Bedeutung der Luftstreitkräfte). Kampfjets, Hubschrauber...

Video02:47 Min.

Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde gestartet

04.09.2025 17:09 Uhr

Alle vier Jahre findet der Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde statt. Eine fünfköpfige Jury wirft dabei kritische Blicke auf die Schrebergärten und vergibt Punkte für neue, nachhaltige Ideen....

Video02:48 Min.

Von Saatgut bis Hightech: Innovationen auf der Landwirtschaftsmesse NORLA in Rendsburg

04.09.2025 16:58 Uhr

Denkt man an eine Landwirtschaftsmesse, kommen einem meist Dinge wie Saatgut oder Viehmärkte in den Sinn. All das gibt es natürlich auch auf der „NORLA“, die am...

Video03:19 Min.

Fledermauszentrum Hannover: Verletzte Tiere werden aufgepäppelt und ausgewildert

04.09.2025 14:05 Uhr

Fledermäuse wirken zwar bedrohlich, sind für Menschen jedoch völlig ungefährlich. Alle in Europa vorkommenden Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Insekten. Trotz ihrer scheuen Art kommen sie immer...

Zur Startseite