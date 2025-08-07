Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hat nach 30 Jahren die Rote Liste der gefährdeten Tierarten aktualisiert. Neu auf der Vorwarnliste ist der früher weit verbreitete Igel. Im Gegensatz zu den anderen bedrohten Tieren setzen dem aber nicht zurückgehende Lebensräume, der Klimawandel oder Dürreperioden zu, sondern der Mensch mit seinen nächtlich betrieben Rasenmährobotern.
