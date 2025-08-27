In Unterlüß bei Celle hat der Rüstungskonzern Rheinmetall am Mittwoch eine neue Munitionsfabrik eröffnet. Das Werk wurde innerhalb von zwölf Monaten aus dem Boden gestampft. Die Kosten belaufen sich auf rund 500 Millionen Euro. Beim Thema Aufrüstung und bei der Unterstützung der Ukraine spielt Niedersachsen nun eine noch wichtigere Rolle.
