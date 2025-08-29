Ob Sturm, Unfall oder medizinischer Notfall: Wenn jede Sekunde zählt, kommen in Schleswig-Holstein oft Rettungshubschrauber zum Einsatz. Damit die Crews im Ernstfall sicher und schnell helfen können, üben sie regelmäßig unter realistischen Bedingungen. Am Freitag hat das Team der ADAC-Luftrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem THW in Büsum das Retten vor dem Ertrinken trainiert.