Ob Sturm, Unfall oder medizinischer Notfall: Wenn jede Sekunde zählt, kommen in Schleswig-Holstein oft Rettungshubschrauber zum Einsatz. Damit die Crews im Ernstfall sicher und schnell helfen können, üben sie regelmäßig unter realistischen Bedingungen. Am Freitag hat das Team der ADAC-Luftrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem THW in Büsum das Retten vor dem Ertrinken trainiert.

Video00:49 Sek.

Unfall mit Traktor: 21-jähriger Autofahrer auf B76 bei Eutin gestorben

29.08.2025 15:45 Uhr

Bei einem Unfall auf der B76 zwischen Eutin und Bösdorf (Schleswig-Holstein) ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 21-jährige Autofahrer aus bisher...

Aktualisiert

Keine Bedrohungslage an Förderschule in Hannover: Technischer Defekt löste Alarm aus

29.08.2025 10:25 Uhr

Nach einer automatischen Alarmierung wegen einer Bedrohungslage an einer Schule ist die Polizei am Freitagvormittag in Hannover (Niedersachsen) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Allerdings stellte sich schnell heraus,...

Aktualisiert
Video02:17 Min.

Block-Prozess in Hamburg: Befragung des mitangeklagten Israelis fortgesetzt

29.08.2025 08:48 Uhr

Am Freitag war der achte Verhandlungstag im Block-Prozess vor dem Hamburger Landgericht. Ein Israeli, der an der Entführung der Kinder maßgeblich beteiligt war, wurde weiter von Richter:innen...

Feuer in Mehrfamilienhaus in Leer: 80 Menschen evakuiert – darunter zwei Leichtverletzte

29.08.2025 08:37 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leer (Niedersachsen) sind zwei Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Kind. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in der...

Video00:40 Sek.

Ermittlung gegen Bahnwärter nach tödlichem Zugunfall in Bremen

28.08.2025 16:36 Uhr

Nach dem tödlichen Bahnunfall im Bremer Ortsteil Burg-Grambke ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen einen Bahnwärter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Am Dienstagmorgen war ein Autofahrer nach...

Langenhagen: Obduktion bestätigt Tötungsdelikt nach Leichenfund am Silbersee

28.08.2025 09:12 Uhr

Nach dem Fund einer Leiche am Silbersee in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) hat sich der Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestätigt. Das 67 Jahre alte Opfer aus Langenhagen...

