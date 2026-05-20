Neuer Uni-Präsident in Göttingen wird Johannes Wessels

Göttingen (dpa/lni) –

Neuer Präsident der Universität Göttingen wird der Physiker Prof. Johannes Wessels. Dies hat der Senat der Universität einstimmig beschlossen, wie die Hochschule mitteilte. Auch der Stiftungsausschuss Universität stimmte demnach einstimmig zu. Die sechsjährige Amtszeit beginnt voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Wessels ist derzeit Rektor der Universität Münster und Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen.

Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Mohrs, sagte, Wessels verbinde wissenschaftliche Exzellenz mit strategischem Weitblick und internationaler Erfahrung. Dies befähige ihn in besonderer Weise, die traditionsreiche und breit aufgestellte Universität Göttingen erfolgreich in die Zukunft zu führen. «Ich bin überzeugt, dass es ihm gelingen wird, an die bisherigen Stärken anzuknüpfen und neue Impulse für Forschung, Lehre und Transfer zu setzen», so der SPD-Politiker laut Mitteilung.

Im Jahr 2024 wurde der damalige Präsident Metin Tolan abgewählt. Der Senat hatte ihm zuvor das Vertrauen entzogen, der Ausschuss war für einen Verbleib des Physikers. Nach seiner Abwahl als Präsident kündigte das Wissenschaftsministerium Tolan. Dieser wehrte sich mit einer Klage vor Gericht. Später einigten sich Tolan und die Uni Göttingen auf einen Vergleich.

Seit März 2025 führt der Psychologe Axel Schölmerich die Hochschule übergangsweise. Der Psychologe und ehemalige Rektor der Ruhr-Universität Bochum sollte die Uni vorübergehend führen und sich um die Vorbereitung der Wahl des nächsten Präsidenten oder der nächsten Präsidentin kümmern.