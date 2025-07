Wacken 2025: Festivalgelände vorübergehend geräumt

Metal-Fans gehen über das teilweise matschige Festivalgelände des Wacken Open Airs (WOA). Die Anreise zu einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt hat begonnen. Foto: dpa

In der Nacht wurde das bereits eröffnete Festivalgelände des Wacken Open-Air vorübergehend geräumt. Aufgrund eines stärkeren Gewitters wurden die Menschen gegen halb eins in der Nacht gebeten, in ihren Fahrzeugen Unterschlupf zu finden. Dies wurde über Lautsprecher auf dem Gelände verkündet.

Bis auf etwas Donnergrollen und kurzzeitig stärkeren Regen blieb das Festivalgelände allerdings vom möglichen Unwetter verschont. Nach Angaben der Polizei hat es in der Nacht im Kreis Steinburg – in dem auch das Wacken Open Air stattfindet – keine Vorkommnisse aufgrund des Wetters gegeben.

Start des Festivals am Mittwoch

Das Wacken Open Air (W:O:A) gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Zum Start am Mittwoch sollen unter anderem die Wacken Firefighters auftreten. Am Nachmittag wird dann auch der Holy Ground eröffnet. Dort spielen am Abend Saltatio Mortis.

Headliner sind in diesem Sommer Guns N‘ Roses. Für die US-Rockmusiker ist Wacken der Abschluss ihrer Europa- und Nahost-Tour. Erwartet werden auch die französische Band Gojira, die US-Rocker Papa Roach, Machine Head, Apocalyptica und Michael Schenker.

SAT.1 REGIONAL/dpa