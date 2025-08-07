Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Altreifen gelten oft als Sondermüll – doch für Reiner Hofdmann sind sie wertvoller Rohstoff. Im ostfriesischen Wittmund (Niedersachsen) recycelt er mit seinem Team riesige Lkw- und Traktorreifen und schenkt ihnen ein zweites Leben. Mit viel Know-how, Maschinenkraft und Reifenschwärze sehen sie am Ende fast wie neu aus.

