Magdalena Finke und Cornelia Schmachtenberg übernehmen das Innen- und das Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein. Die bisherige Innenministerin Sütterlin-Waack und Agrarminister Schwarz gehen in den Ruhestand. Wer sind „die Neuen“, wie blickt man in Schleswig-Holstein auf die Umstellung und warum kommt die Kabinettsumbildung ausgerechnet jetzt?