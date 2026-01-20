Über ganz Norddeutschland leuchteten Montagnacht die Polarlichter. In solchen Ausmaßen ist das Farbspektakel nur selten zu beobachten. Ein Hobby-Astronom hat sich im niedersächsischen Varel auf die Lauer gelegt, um das atmosphärische Leuchten in seiner ganzen Pracht einzufangen.
