Dass Plastik nicht in die Biotonne gehört, sollte eigentlich jedem Menschen klar sein. Aber: Reste von Plastikverpackungen, Blumentöpfe, Obstnetze sind nur ein paar Beispiele, die trotzdem schon in Biotonnen gelandet sind. Die Abfallwirtschaftsbetriebe müssen sie aufwendig entfernen – schlussendlich kostet das Steuergeld. Deshalb führen Mitarbeiter:innen des Kreises Pinneberg (Schleswig-Holstein) und der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) regelmäßig Kontrollen der Tonnen durch. SAT.1 REGIONAL-Reporter Christian Kwoczek hat sie auf Streife begleitet.

